33 neue Stolpersteine in Köln

Künstler Gunter Demnig erinnert an Opfer des Nazi-Regimes

33 neue Stolpersteine hat Gunter Demnig in dieser Woche in Köln verlegt. Sie erinnern namentlich an Opfer des NS-Regimes, Außerdem erneuerte er die ins Pflaster eingelassenen Steine, die an den Depotationsmarsch von 1000 Sinti und Roma quer durch das nationalsozialistische Köln.

Mit seinen Stolpersteinen erinnert Demnig seit 1992 an Ermordung, Verfolgung und Vertreibung von Gegnern des Nazi-Regimes, an Juden, Roma und Sinti, Zeugen Jehovas, Kriegsdienstverweigerer, Homosexuelle, politisch Verfolgte und Euthanasieopfer. Sie werden in der Regel im Gehweg vor den Häusern eingelassen, in denen die Opfern gelebt haben.

Finanziert werden sie durch Patenschaften. Inzwischen liegen etwa 2000 Stolpersteine in Köln, bundesweit rund 20.000 in über 1000 Orten, weitere über 10.000 in 20 Ländern Europas. Abgelehnt wurden sie in München und Villingen.

Gedenksteine quer durch Köln erinnern an die Deportation Kölner Sinti und Roma

Ein „Vorläufer“ der Stolpersteine war die Spur, die Demnig 1990 quer durch Köln legte. Sie erinnert an die Deportation von Kölner Sinti und Roma im Mai 1940, sie beginnt am ehemaligen „Zigeunerlager“ in Bickendorf und führt von Bahnhof Deutz-Tief, von aus sie in Viehwaggons in Arbeitslager, Konzentrationslager oder Ghettos gebracht wurden. Nur wenige überlebten.

Die anfangs rote Farbspur wurde an markanten Stellen durch jeweils drei ins Pflaster eingelassene Steine mit dem Schriftzug „Mai 1940 – 1000 Roma und Sinti“ ersetzt. Bei vielen wurde die Schrift aus Messing gestohlen – ob aus politischen Gründen oder „nur“ von Metalldieben, ist ungeklärt. An drei dieser Stellen zwischen Bahnhof Deutz und den Messehallen ersetzte Demnig die jeweils 35 Kilo schweren Steine. Die Messingschrift wurde jetzt so verankert, dass sie nur noch mit großen Aufwand zu entfernen wäre.

Zur Stolperstein-Verlegung kommen oft auch die Nachkommen der Opfer nach Köln

Hauptarbeit aber war am Dienstag und Mittwoch die Verlegung der Stolpersteine. „Daran habe ich nicht mehr geglaubt“, sagte Dorothy Williams. Diese Stolpersteine seien eine späte Genugtuung. Die 75-jährige ehemalige Ärztin war extra aus dem englischen Birmingham nach Köln gekommen, um bei der Verlegung der Stolpersteine für ihre Adoptiveltern Hans Erich und Lisbeth Haas dabei zu sein.

Haas war der erste Psychoanalytiker, der sich Ende der 1920er Jahre in Köln niederließ. 1936 wurde er gezwungen aus der Deutschen Psychoanalytischen Gesellschaft auszutreten, schon vorher war seine berufliche Tätigkeit eingeschränkt worden. Er wohnte und arbeitete in dem Haus Riehler Straße 21, vor dem jetzt drei Stolpersteine an ihn, seine Frau und den dreijährigen Sohn Peter erinnern, der 1933 starb und auf Bocklemünd begraben wurde.

Nur wenige Häuser weiter, in der Riehler Straße 21, wohnte und arbeitet der Psychoanalytiker Julius Mändle. Während des Novemberpogroms 1938 wurde er kurzzeitig im KZ Dachau inhaftiert. 1940 flüchtete er mit Ehefrau Ida und Tochter Ruth nach Brasilien.

Gestiftet hat die Stolpersteine in der Riehler Straße die „Psychoanalytische Arbeitsgemeinschaft Köln-Düsseldorf e.V.“, die damit an die ersten Vertreter ihres Berufsstands in Köln und deren Schicksal erinnern will.

Die Eltern wurden im KZ ermordet, die Kinder überlebten in England

An Abraham und Channa Mantel (das Ehepaar konnte 1941 nach Holland fliegen, wurde im Durchgangslager Westerbork interniert und 1944 nach Bergen-Belsen deportiert. Er wurde dort am 3. März 1945 ermordet, sie starb am 23. Mai 1945 – wenige Wochen nach Befreiung des Konzentrationslagers) erinnern zwei Stolpersteine vor dem Haus Fleischmengergasse 26, an Richard und Emma Feibelmann und deren Sohn Ernst die Messingtafeln vor der Meister-Ekkehart-Str. 5 (der Sohn konnte schon 1938 in die USA fliehen, seine Eltern kamen zwei Jahre später nach). Hier wohnten auch Georg und Alice Wihl (ihr Schicksal ist unbekannt). Das Ehepaar Adolf und Henriette Jonas wohnte im Agrippinaufer 2 (als „entrechtete Bürger“ starben sie Anfang 1940), in der Venloer Str. 272 wohnten Max und Henny Leufer (1941 nach Litzmannstadt deportiert, am 12.7.1944 in Kulmhof ermordet) und deren Kinder Albert und Ruth (sie wurden 1939 durch einen Kindertransport nach England gerettet).

Im Stadtwaldgürtel 6 wohnten Martha und Rudolf Marx, 1940 mussten sie in ein Ghettohaus umziehen. Schon 1938 war ihr Ledergeschäft in der Schildergasse arisiert und von einem nichtjüdischen Kölner übernommen worden. 1942 wurden sie im Sammellager Müngersdorf interniert, 1943 nach Auschwitz deportiert und dort ermordet. Ihr Sohn Ferdinand konnte noch nach Südamerika emigrieren, wo er sich 1937 das Leben nahm. Sein Bruder konnte 1939 nach Großbritannien fliehen. Martha Marx’ Mutter Helene Mayer wurde 1942 nach Theresienstadt deportiert, wo sie kurz nach ihrer Ankunft ermordet wurde.

Vor dem Haus Ebertplatz 1 wird an Hermann und Anne Kaufmann und deren Tochter Annemarie erinnert (ihnen gelang 1941 die Flucht in die USA), vor der Fürst-Pückler-Straße 42 an Clara Meirowsky (ihr gelang 1939 die Flucht nach England), an das Ehepaar Benedix und Dora Nussbaum, ihre Tochter Gretel Strauss (sie konnten 1938 nach Holland fliehen, wurden ein Jahr später von dort nach Auschwitz deportiert und dort am 31.1.1944 ermordet)und an Eduard Simon (1941 nach Litzmannstadt deportiert, am 6.5.1942 in Kulmhof ermordet) vor dem Haus Spichernstr. 57.

Die Evangelische Kirche ließ ihren Mitarbeiter im Stich

Moritz Weißenstein war evangelischer Diakon jüdischer Herkunft, mit seiner Ehefrau Elisabeth wohnte er in der Moltkestr. 80. Als Missionar war er im Kölner „Westdeutschen Verein für Israel“ tätig. Dieser wurde 1935 verboten, die evangelische Kirche entließ Weißenstein. Danach engagierte sich das Ehepaar für viele Menschen, die aus rassistischen Gründen verfolgt wurden. 1944 wurden beide in das Sammellager Müngersdorf eingewiesen. Er starb dort im Oktober, sie wurde – als Nichtjüdin – mit der Auflage entlassen, die Region Köln zu verlassen.

Seit 1929 Mitglied der SPD, engagierte sich Adam Kurz nach der Machtübernahme der Nationalsozilisten im Widerstand. Unter anderem verteilte er antinazistische Flugblätter. 1935 wurde er bei der Gestapo denunziert. Sowohl im Gefängnis Klüngelpütz wie in der Gestaop_Zentzrale am Appellhofplatz wurde er misshandelt. 1936 wurde er wegen „Vorbereitung zum Hochverrat“ zu vier Jahren Zuchthaus verurteilt. Sein weiteres Schicksal ist unbekannt. Ein Stolperstein erinnert nun vor seinem Wohnhaus Meininger Str. 1. Stifter des Stolpersteins ist die SPD Höhenhaus.

Für 120 Euro kann jeder eine Patenschaft für die Herstellung und Verlegung eines Stolpersteins übernehmen.

