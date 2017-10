Beliebte TV-Kulisse von Zerfall bedroht

Fort IX in Westhoven ist „Denkmal des Monats“

Es war der stille „Location“-Star in TV-Produktionen wie „Dresden“ oder zugleich als Militärlazarett und Partisanencamp in „Unsere Väter, unsere Mütter“. Was wohl selbst viele Kölnern nicht erkannten: Bei den Gemäuern handelte es sich um das alte preußische Fort IX in Westhoven.

Doch trotz dieser Prominenz ist es von Zerfall und Vandalismus bedroht. Grund genug, dass es Denkmalschützer jetzt zum „Denkmal des Monats Juni“ erklärten. Das Fort ist Teil des äußeren preußischen Festungsrings und wurde zwischen 1877 und 1880 in Ziegelbauweise errichtet. Bis 1818 ständig der aktuellen Waffentechnik angepasst, wurde es dann – dem Versailler Vertrag entsprechend – zum Teil geschleift.

Als einziges Kölner Festungswerk wurde es später noch paramilitärisch genutzt: zunächst vom „Freiwilligen Arbeitsdienst“, ab 1933 vom „Reichsarbeitsdienst“, ab 1935 als Teil Mudra-Kaserne vom Westhovener Pionierbataillon 26. Während der Kriegsjahre war hier ein Lager für Zwangsarbeiter.

Nach 1945 diente es der belgischen Armee unter anderem als Pferdestall und Übungsraum der Pistolenschützen. Nach deren Abzug betrieben unterschiedliche Pächter es bis zum jahr 2000 als Pferdestall. Seitdem steht das im Eigentum der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben stehende Fort leer und droht auf die Dauer zu verfallen.

Heute ein Stück lebendige Stadtgeschichte und beliebte Filmkulisse

„Auf den ersten Blick wirkt das völlig von Wildwuchs überwucherte Fort malerisch“, beschreibt Dirk Wolfrum vom Rheinischen Verein für Denkmalschutz und Landschaftspflege Köln(RVDL), kurz auch „Rheinischer Verein“ genannt, den Komplex. Im maroden Mauerwerk haben sich stattliche Bäume verkrallt, was auf

dauer zu deren Zerstörung führt. Gleiches gilt für die heute ungeschützten Luftabzugsschächte und das durch einen Bombentreffer im Dach entstandene Loch: Wind, Regen und wuchernde Vegetation dringen hier ein.

Obwohl das Gelände umzäunt ist finden sich zahlereiche Spuren von Vandalismus wie Müll, Graffitis, verkohlte Balken, rußgeschwärzte Wände und zerstörte Mauerteile belegen. Auch die Filmdreharbeiten gehen nicht spurlos am Fort vorüber. Die Mietverträge der Produktionsfirmen beinhalten theoretisch die

Verpflichtung zum Rückbau aller Veränderungen und Einbauten. Eine Begleitung der Dreharbeiten durch die Bundesanstalt für Immobilien erfolgt aber nicht. So gehören Farbanstriche, Beschriftungen an den Wänden und scheinbare Betoneinbauten zu den Hinterlassenschaften der Filmarbeit.

RVDL wünscht sich neue alternative Nutzungen

Der RVDL wünscht sich ein mit der Denkmalpflege abgestimmtes Konzept für den Umgang mit dem Denkmal. „Auch ein vermeintlich schäbiges, verkommenes Denkmal ist gleichwertig einem sanierten Denkmal zu behandeln“, stellt er fest und warnt, dass „das für den Dreh gewünschte ,echte’ morbide Ambiente nicht schließlich zum Niedergang des Drehortes führt.“.

Nur durch eine sinnvolle dauerhafte Nutzung könne das Denkmal auch für die Zukunft erhalten bleiben. Nach einer aufwendigen Sanierung wäre es ein attraktiver, individueller Standort für ein Wirtschaftsunternehmen, auch in Kombination mit einem Hotel- und Gastronomiebetrieb. „Es wäre an der Zeit, das ungelöste Problem der Nutzung der Kölner Festungswerke mit einem mutigen Modellversuch anzugehen“, appelliert der RVDL an verwaltung, Politik und Öffentlichkeit.

Hintergrund

Seit 1985 präsentiert der Arbeitskreis im Regionalverband (RV) Köln des für Denkmalpflege und Landschaftsschutz regelmäßig das „Denkmal des Monats“. Ziel ist es, die öffentliche Aufdmerksamkeit auf Objekte besonderer denkmalpflegerischer Bedeutung zu richten, die in ihrem Bestand gefährdet sind. In selteneren Fällen können auch Objekte vorgestellt werden, die durch einen besonderen Einsatz bewahrt wurden. Dazu gehört etwa das Haus Saaleck an der Ecke Am Hof/Unter Taschenmacher.

