100 Personen in 70 Fahrzeugen überprüft – zwei Ermittlungsverfahren

Kontrollaktion in Köln-Junkersdorf

Am vergangenen Freitag hatte die Kölner Polizeibehörde an der Aachener Straße im Kölner Westen eine Schwerpunktaktion durchgeführt. Mit 14 Beamten überprüften sie mehr als 100 Personen und rund 70 Fahrzeuge.

Tatsächlich wurden sie in einem Fall richtig fündig. In einem angehaltenen Fahrzeug hielten sich zwei „alte Bekannte“ auf. Die beiden jungen Männer wurden zur weiteren Identitätsfeststellung zu einer Polizeiwache gebracht. Dort wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet. Der 19-jährige Fahrer hatte nach Auskunft der Behörde Falschgeld dabei, sein ebenfalls polizeibekannter 18-jähriger Beifahrer eine nicht genannte Menge Drogen.

Die Polizei setzt ihre Strategie der gezielteren Kontrollen damit weiter fort. Das wollen die Verantwortlichen auch in Zukunft weiter fortsetzen. Die Kontrollen sollen jedoch verstärkt an den bekannten Brennpunkten in der Millionenstadt erfolgen.

Aachener Straße, Drogen, Ermittlungsverfahren, Falschgeld, Fortsetzung, polizeibekannt, Polizeipräsenz, Schwerpunktaktion, Schwerpunktkontrolle