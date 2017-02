Sanierung der Straße An der Schanz dauert an

Straßenbau in Köln-Riehl

Wegen der schlechten Witterung in den vergangenen Wochen haben sich die Sanierungsarbeiten auf der Straße An der Schanz verzögert. Die Arbeiten befinden sich inzwischen jedoch in den letzten Zügen, am Freitag soll die Ertüchtigung der wichtigen Hauptstraße abgeschlossen sein.

Wie die Stadt Köln am heutigen Montag bekannt gab, sollten die restlichen Arbeiten an den Dehnungsfugen im Bereich des Brückenbauwerks Boltensternstraße/An der Schanz in der vergangenen Woche beendet sein. Allerdings machte das Wetter den Verantwortlichen einen Strich durch die Rechnung. So musste der Einbau der neuen Dehnungselemente kurzzeitig verschoben werden. Die Arbeiten dazu konnten aber Ende vergangener Woche sowie am heutigen Montag durchgeführt werden.

Allerdings benötigen die neuen Fahrbahnübergänge jeweils rund eine Woche bis sie komplett ausgehärtet sind und Fahrzeuge wieder darüber fahren können. Und so werden die Einschränkungen für den Verkehr noch bis Ende dieser Woche andauern. Aus diesem Grund bleibt die Straße An der Schanz im Bereich der Brücke in Fahrtrichtung Köln-Mülheim noch bis zum kommenden Freitag (15. April 2016), in Fahrtrichtung Innenstadt noch bis einschließlich Montag kommender Woche (18. April 2016) gesperrt.

Der Verkehr wird solange weiterhin von der Mülheimer Brücke in Richtung Innenstadt von der Straße An der Schanz auf die Boltensternstraße und nach einem Fahrtrichtungswechsel wieder auf die Riehler Straße geleitet. In der entgegengesetzten Fahrtrichtung leitet das Amt für Straßen und Verkehrstechnik den Verkehr von der Riehler Straße auf die Straße An der Schanz in Richtung Rheinuferstraße und von dort nach einem Fahrtrichtungswechsel wieder in Richtung Mülheimer Brücke. Beide Umleitungen sind ausgeschildert.

