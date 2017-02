Nächtliche Sperrungen um eine Woche verschoben

Verzögerungen im Kalker Tunnel

Eigentlich sollte in der kommenden Nacht eine neue Bauphase beginnen. Die dadurch bedingten nächtlichen Sperrungen verschieben sich nun jedoch um eine Woche nach hinten. Doch notwendige Fugenarbeiten machten die Verschiebung notwendig.

Wie die Stadt Köln am heutigen Montag berichtete, sollte die untere Röhre des Kalker Tunnels eigentlich in der kommenden Nacht und den Nächsten danach gesperrt werden. Doch die nächste Bauphase in dem Sanierungsprojekt an der Stadtautobahn B55a in Höhe der Stadtteile Kalk und Buchforst verzögert sich. Ursprünglich sollte in dieser Woche mit dem Umbau der Staubschutzwände begonnen werden.

Doch Ende vergangener Woche stellte das zuständige Amt für Brücken, Tunnel und Stadtbahnbau fest, dass in der Tunnelsohle zunächst weitere Arbeiten an den dortigen Fugen erforderlich werden. Daher wird die nächtliche Sperrung um eine Woche verschoben, so die Entscheidung der zuständige Dienststelle.

Die durch die untere Röhre im Tunnel Kalk verlaufende Fahrspur in Fahrtrichtung stadtauswärts wird nun ab Montag kommender Woche (18. April 2016) bis voraussichtlich Mitte Mai 2016, jeweils von 22 bis 5 Uhr gesperrt. In den Nächten von Sonntag auf Montag bleibt die untere Tunnelröhre offen. In Fahrtrichtung Kreuz Köln-Ost steht dann nur eine Fahrspur in der oberen Tunnelröhre zur Verfügung.

Auch die Auffahrt Buchforst auf die B55a in Fahrtrichtung Autobahn ist in den Nachtstunden nicht möglich. Autofahrer mit Fahrziel Oberhausen/Frankfurt werden dann über die Waldecker Straße sowie Heidelberger Straße umgeleitet und an der Frankfurter Straße wieder auf die B55a geführt, hieß es dazu weiter.

Ausfahrt Buchforst, B55a, Bauphase, Fahrtrichtung, Röhre, Stadtautobahn, Staubschutzwand, Tunnel Kalk, Umleitung, Verschiebung