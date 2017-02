Frauen in Führungspositionen: Je kleiner das Unternehmen, desto normaler

5. Frauen-Business-Tag an der IHK Köln

Am gestrigen Freitag fand an der Kölner Industrie- und Handelskammer IHK der fünfte Frauen-Business-Tag statt. Rund 700 Besucherinnen und Besucher informierten sich aus erster Hand über Karrierechancen und unternehmerische Fragen.

Gender Mainstreaming ist eine moderne Umschreibung für die Gleichberechtigung von Frau und Mann. Zwar hat sich inzwischen Einiges getan und immer häufiger übernehmen Frauen wichtige Führungspositionen. Doch gerade in den Großunternehmen sind die Vorstände und Geschäftsführung eher männlich geprägt. Ein guter Grund für die Kölner IHK, dem mit einer weiteren Ausgabe des Frauen-Business-Tages entgegen zu wirken.

Tatsächlich gibt es noch viel zu tun, gerade in den Führungsetagen von Unternehmen. Im Schnitt sind nur ein Fünftel aller Führungskräfte – über alle Ebenen verteilt – weiblich. Die meisten finden sich dabei in kleinen Unternehmen mit höchstens zehn Mitarbeitern. In den börsennotierten Aktiengesellschaften sind Frauen hingegen die Ausnahme.

Eine mögliche Form, dem entgegen zu wirken, ist das Vernetzen von Interessen. Nicht zuletzt darum ging es den Organisatoren auch. Verschiedene Fachforen und Diskussionen beleuchteten die Themen Karriere, Führung, Gründung und Netzwerken aus verschiedensten Perspektiven.

Der Frauen-Business-Tag der IHK Köln wird von einem ehrenamtlichen Organisationsteam von Frauen aus der Vollversammlung der IHK Köln und dem Arbeitskreis Diversity konzipiert. Seit fünf Jahren ist er die bundesweit größte Netzwerkveranstaltungen für Frauen in der Wirtschaft. Seit zwei Jahren gehört das Thema Frauenförderung in der Wirtschaft zu den erklärten Schwerpunkten der Kölner Kammer.

Frauen-Business-Tag, Frauenförderung, Führungsposition, Gleichberechtigung, IHK, Industrie- und Handelskammer, Vernetzung